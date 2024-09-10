تصفيات كأس العالم، منتخب إيران يخطف فوزا ثمينا من الإمارات

تصفيات كأس العالم. فاز منتخب إيران على نظيره الإماراتي بهدف دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالجولة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الإمارات وإيران

أحرز هدف منتخب ايران الوحيد مهدي قائدي في الدقيقة 45.

تشكيل الإمارات ضد إيران

وأعلن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات، تشكيل مباراة إيران وهو نفس تشكيل اللقاء الماضي أمام قطر.

وضم تشكيل المنتخب الإماراتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: عبد الله إدريس- كوامي كويدو- خليفة الحمادي- خالد الظنحاني.

الوسط: طحنون الزعابي- يحيى نادر- يحيى الغساني- عبد الله حمد- حارب عبد الله.

الهجوم: كايو كانيدو.

تشكيل منتخب إيران ضد الإمارات في تصفيات آسيا

حراسة المرمى: علي رضا.

خط الدفاع: صالح حرداني، شجاعي خليل زاده، ميلاد محمدي كشمرزي.

وسط الملعب: سعيد عزت اللهي، علي رضا جهانبخش، أميد نورفاركن.

خط الهجوم: مهدي طارمي، مهدي قائدي، حسين كنعاني.

تشكيل إيران

وارتفع رصيد منتخب إيران الي ست نقاط والإمارات ثلاث نقاط

وفازت الإمارات على قطر (3-1)، وإيران على قيرغيزستان (1-0)، في الجولة الأولى.