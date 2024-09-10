محافظ الدقهلية يشهد تدشين مبادرة "جمصة جميلة بشبابها" (فيديو وصور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تدشين مبادرة "جمصة جميلة بشبابها" اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، بمشاركة أكثر من 1000 شاب وفتاة من الكيانات الشبابية، وأندية التطوع، وأندية الفتاة والمرأة، وفرقة الفنون الشعبية، والجوالة، وشباب يدير شباب "YLY" بمحافظة الدقهلية.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “بمشاركة 500 شاب وفتاة.. يوم رياضي لأعضاء الكيانات الشبابية وافتتاح معرض أيادي مصر في تدشين مبادرة جمصه أجمل بشبابها”

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية،

والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، والأخصائيين بالإدارة العامة للشباب والإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبمشاركة عدد 1000 شباب وفتاة من أعضاء الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية، وأعضاء أندية الفتاة والمرأة، وأعضاء أندية التطوع، وأعضاء الكشافة، ومتطوعي الهلال الأحمر المصري بالدقهلية.

حيث دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مبادرة "جمصة جميلة بشبابها" بمشاركة وتنفيذ الشباب والرياضة بالدقهلية، والتي تهدف إلي نشر الوعي وتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شوارع وميادين مدينة جمصة، وزراعة الأشجار ودهان الأرصفة وتزيين أكشاك الكهرباء والاتصالات والغاز بالرسومات الفنية، بالإضافة إلى نشاط رياضي ترفيهي، ومعرض المشغولات اليدوية لأندية الفتاة والمرأة، واختتمت الفعاليات بعرض لفرقة الفنون الشعبية.

وذلك في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة 'صيف شبابنا" وكيل وزارة الشباب والرياضة تشارك محافظ الدقهلية فى تدشين مبادرة "جمصة جميلة بشبابها" بمدينة جمصة.

أكد " المحافظ " أن شباب الدقهلية شريك أساسي مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في تنمية وتطوير المحافظة، وقادر علي التغيير من خلال العمل التطوعي ونشر الوعي والثقافة لدى المواطنين من أجل الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مقدما الشكر والتقدير لنائب محافظ الدقهلية المتبني الأول للمبادرات الشبابية بالمحافظة التي تخدم المواطنين، للشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والشباب والفتيات أعضاء الكيانات الشبابية بالدقهلية.

كما أشار " المحافظ " إلي أن العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية أحد أهم عناصر نجاح منظومة البيئة بالمحافظة وتحسين الصورة البصرية، لأن النجاح لن يتحقق بشكل فردي ولن يتحقق بدون التعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ الدقهلية على إعادة الوجه الحضاري لمدينة جمصة، والعمل على تطويرها حتى تأخذ مكانته بين المدن الساحلية، ولن نتهاون لحظة حتى تعود لسابق عهدها من خلال إعادة تطوير كافة شوارعها وميادينها ومعالمها، وستكون هذه المبادرة مثلًا يحتذى به في كافة المحافظات، ويتم تنفيذها على أرض وربوع محافظة الدقهلية.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال مشاركتها السيد محافظ الدقهلية، في تدشين مبادرة "جمصه جميلة بشبابها" والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة، على حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مشاركة الشباب ودعمه المتواصل للشباب بمحافظة الدقهلية، من خلال هذه المبادرة، هذا بالإضافة إلى دعم السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للشباب معتبرهم الذراع الأيمن للمحافظة في نشر الوعي لدي المواطنين، والشريك الأساسى فى التنمية نحو المستقبل وتحقيق رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتي تدشين مبادرة "جمصة جميلة بشبابها" في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستغلال طاقة الشباب في خدمة المجتمع، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ومشاركة وتنفيذ مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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