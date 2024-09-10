للنطق بالحكم، تأجيل محاكمة المتهمتين بالنصب على 153 شخصا في الدقهلية

أجلت محكمة جنح أجا الجزئية، في محافظة الدقهلية، أولى جلسات الحكم على المتهمين بالنصب على 153 شخصا بدعوى تشغيل أموالهم في مجال تجارة الملابس للنطق بالحكم.

محاكمة المتهمين بالنصب علي 153 شخص



وكان قد جاء قرار إحالة المتهمتين شيماء وحياة، في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 3076 لسنة 2024 جنح اقتصادية المنصورة ضد شيماء.م، وحياة.م، المتهمتين بالنصب على 153 شخصا بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الملابس شي إن.

سماع المرافعة والمداولة قانونًا



جاء في أمر إحالة المتهمتين شيماء وحياة، أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا حيث تفصل واقعات الدعوى في أن جهات التحقيق قدمت المتهمتان شيماء -محبوسة- وحياة -محبوسة، للمحاكمة الجنائية، لأنهما في تاريخ سابق على 6 مارس 2023، بدائرة مركز أجا - محافظة الدقهلية، توصلا إلى الاستيلاء على نقود المجني عليهم البالغ عددهم 153 شخصا، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء مقابل مبالغ مالية، مستخدمين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب.