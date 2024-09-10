الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

للنطق بالحكم، تأجيل محاكمة المتهمتين بالنصب على 153 شخصا في الدقهلية

محاكمة المتهمتين،
محاكمة المتهمتين، فيتو

أجلت محكمة جنح أجا الجزئية، في محافظة الدقهلية، أولى جلسات الحكم على المتهمين بالنصب على 153 شخصا بدعوى تشغيل أموالهم في مجال تجارة الملابس للنطق بالحكم.

محاكمة المتهمين بالنصب علي 153 شخص

وكان قد جاء قرار إحالة المتهمتين شيماء وحياة، في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 3076 لسنة 2024 جنح اقتصادية المنصورة ضد شيماء.م، وحياة.م، المتهمتين بالنصب على 153 شخصا بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الملابس شي إن.

 

سماع المرافعة والمداولة قانونًا


جاء في أمر إحالة المتهمتين شيماء وحياة، أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا حيث تفصل واقعات الدعوى في أن جهات التحقيق قدمت المتهمتان شيماء -محبوسة- وحياة -محبوسة، للمحاكمة الجنائية، لأنهما في تاريخ سابق على 6 مارس 2023، بدائرة مركز أجا - محافظة الدقهلية، توصلا إلى الاستيلاء على نقود المجني عليهم البالغ عددهم 153 شخصا، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء مقابل مبالغ مالية، مستخدمين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التواصل الاجتماعي الدقهلية اليوم الدوريات العالمية المنصورة منتجات مستوردة محكمة أجا الجزئية محافظة الدقهلية اليوم محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في أجا بالدقهلية

الولايات المتحدة تنتقد ضرب أوكرانيا لعمق الأراضي الروسية

اغتيال أحلام حفيد مؤسس الإخوان في الإفلات من تهمة الاغتصاب الجنسي.. محكمة استئناف سويسرية تقضي بسجنه 3 سنوات.. وإلغاء حكم البراءة الصادر العام الماضي

محافظ الدقهلية: تصعيد 18 مشروعا بمؤتمر المناخ (Cop 29)

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

حبس وغرامة، عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر وفقا للقانون

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

اليوم، أشرف داري يصل القاهرة ويخضع لفحص طبي

ads

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية