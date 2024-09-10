الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن نقل سوق السيارات خلف مساكن المحمودية

نقل سوق السيارات،
نقل سوق السيارات، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم من غد الأربعاء نقل سوق بيع وشراء السيارات من شارع الجيش إلى خلف مساكن المحمودية بمنطقة المجزر في الجهة المقابلة لمدارس الصفوة بعد جامعة السلاب بمسافة 500 متر تقريبًا.

وكلف "محافظ الدقهلية" المهندس الزناتي عبد العظيم وأحمد عبد العظيم بالانتهاء من كافة أعمال التجهيزات وتمهيد موقع السوق الجديد اليوم وتنظيم العمل داخل السوق بشكل حضاري.

 ووجه  " طارق مرزوق " للعميد حاتم طه مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية بتنظيم حركة دخول وخروج السيارات من والي السوق من خلال تحديد مداخل ومخارج للسوق وتسهيل الحركة المرورية حتي لا يحدث أي زحام على الطريق الدائري أو أي حوادث لا قدر الله.

في إطار خطة المحافظة التي وضعتها لحل كافة المشاكل المرورية بشوارع مدينة المنصورة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال نقل جميع الأسواق والمواقف العشوائية الغير منظمة والتي تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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