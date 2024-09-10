آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني

خاض سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى "نيمار" فقرة التدريبات مع اللاعبين في الجزء الأول من المران، قبل أن يخوض تدريبات منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

جاء ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة بشد عضلي، وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، على وضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.