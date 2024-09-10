بعد انضمامه رسميا، سيدي نداي يشارك في مران الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي انتظام السنغالي سيدي ندياي المهاجم الجديد، بعد التعاقد معه لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونظم لاعبو الفريق ممرًا شرفيًا للاعب على هامش المران للاحتفال بانضمامه للقلعة البيضاء.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.

الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.