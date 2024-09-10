الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة غدا والخميس، القاهرة تسجل 41 درجة وجنوب الصعيد 44، رياح جنوبية جافة حارة وراء الارتفاع

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع غدا الأربعاء، لتصل الموجة الحارة ذروتها، حيث تسجل درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة والذى يستمر حتى الجمعة بنسب تتراوح من 4:5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء



منخفض جوي على البحر المتوسط

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن منخفضا جويا متمركزا على مسطح البحر المتوسط يؤثر امتداده على معظم الأنحاء برياح جنوبية جافة وحارة.



ذروة الموجة الحارة

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موعد ذروة ارتفاعات درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث من المتوقع أن يكون غدا الأربعاء ويوم الخميس ذروة الموجة الحارة

وأضافت غانم لفيتو، أن الارتفاعات التي تشهدها البلاد في درجات الحرارة أمر طبيعي وذلك لأننا مازلنا في فصل الصيف، مشيرة إلى أننا نتأثر بكل صحراوية جافة وبالتالى نسب الرطوبة أقل من التى سجلت الشهر الماضي.

أتربة عالقة نهارا

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أتربة عالقة نهار الغد على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 28 والعظمى 40

القاهرة: المحسوسة: 41

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 والعظمى 39

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 40

6 أكتوبر: الصغرى 27 والعظمى 40

6 أكتوبر المحسوسة: 41

بنها: الصغرى 28 والعظمى 40

بنها المحسوسة: 41

الإسكندرية: الصغرى 26 والعظمى 36

الاسكندرية: المحسوسة: 38

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 35

العلمين الجديدة: المحسوسة: 37

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 34

مطروح: المحسوسة: 37

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 38

كاترين الصغرى 19 والعظمى 32

كاترين: المحسوسة: 34

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 36

بورسعيد: المحسوسة: 38

الزقازيق: الصغرى 28 والعظمى 40

الزقازيق: المحسوسة: 41

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى 40

الإسماعيلية: المحسوسة: 41

السويس: الصغرى 28 والعظمى 40

السويس: المحسوسة: 41

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 40

الفيوم: الصغرى 28 والعظمى 40

الفيوم: المحسوسة: 41

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 40

بنى سويف: المحسوسة: 42

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 40

المنيا: المحسوسة: 42

أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41

أسيوط: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 42

الأقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 42

أسوان: المحسوسة: 43