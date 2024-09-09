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الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد، تبدأ غدا وتنتهي الجمعة المقبلة، وارتفاع الحرارة 5 درجات، القاهرة الكبرى تسجل 39 وجنوب الصعيد 44 درجة، وخبيرة تكشف الأسباب

موجة حارة، فيتو
موجة حارة، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبلة، حيث يسود طقس شديد الحرارة  نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


ارتفاع درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الجمعة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 10-9 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 08 - 9 - 2024

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهئية الارصاد الجوية، أن الارتفاعات التي تشهدها البلاد في درجات الحرارة والتي تبدأ من الغد الثلاثاء، وحتي الجمعة المقبلة،  أمر طبيعي وذلك لأننا مازلنا في فصل الصيف.


وأضافت غانم  إلي أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وأن ذروتها ستكون  يومي الأربعاء والخميس. 
وأوضحت غانم في تصريحات خاصة لفيتو، أن نسب هذه الارتفاعات ستكون أقل من التي سجلت خلال أغسطس الماضي، لافتة إلي أن الرطوبة هي السبب في الإحساس بارتفاع حرارة الطقس.

وتابعت غانم أن النصف الأول من فصل الخريف يأخذ من سمات فصل الصيف وبالتالي سيكون في ارتفاع درجات الحرارة خلال بعض الأيام.
 

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة: 
 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 34:37

درجة الحرارة المحسوسة: 36:39

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى:  31:36

درجة الحرارة المحسوسة: 34:38
 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36:38

درجة الحرارة المحسوسة:38:41


جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى: 36:40

درجة الحرارة  المحسوسة: 38:42

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39:43

درجة الحرارة المحسوسة:40:44


حالة الطقس غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية , حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا.

حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى:28

 
وشهدت الأيام الماضية انخفاضا فى درجات الحرارة كما ظهرت السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ما أدى إلى تقليل سطوع أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

 

 

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