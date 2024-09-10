تصفيات كأس العالم، اليابان تكتسح البحرين بخماسية وتتصدر المجموعة الثالثة

تصفيات كأس العالم، اكتسح منتخب اليابان مضيفه البحرين بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد البحرين الوطني في الرفاع، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

تقدم منتخب اليابان على البحرين بهدف اللاعب آياسي يويدا، في الدقيقة 37 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح آياسي يويدا في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 47، قبل أن يحرز

هيديماسا موريتا هدفين لليابان في الدقيقتين 61 و64.

وفي الدقيقة 81، اختتم كوكي أوجاوا خماسية منتخب اليابان، لينتهي اللقاء بفوز عريض لليابان على البحرين بخماسية نظيفة.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب اليابان المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني السعودية برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب البحرين المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

دخل كلا المنتخبين الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بمعنويات عالية، بعد نجاح البحرين في تحقيق الفوز الأول في تاريخها على أستراليا في، وكذلك الفوز الكبير لليابان على الصين بنتيجة 7-0

وتقابل المنتخبان من قبل في 13 مواجهة، حيث نجح المنتخب البحريني في تحقيق الفوز مرتين فقط.