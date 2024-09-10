الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، منتخب الأردن يهزم فلسطين 3-1

منتخب الأردن
منتخب الأردن

تصفيات كأس العالم، خسر منتخب فلسطين من الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد "كلفا"، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

أحرز ثلاثية الأردن يزن النعيمات هدفين ونور الدين الروايدة في الدقائق 5 و50 و72 وأحرز وسام أبو علي هدف التعادل لمنتخب فلسطين في مرمى الأردن بالدقيقة 41.

وسجل وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين والنادي الأهلي، هدف لبلاده في مرمى الأردن وهو أول هدف مع المنتخب الفلسطيني خلال التصفيات النهائية لكأس العالم فى مرمى منتخب الأردن.

 

تشكيل فلسطين أمام الاردن

وأعلن مكرم دبوب، المدير الفني لـ منتخب فلسطين، التشكيل الأساسي الذى خاض مواجهة نظيره نظيره الأردني

وجاء تشكيل منتخب فلسطين، كالتالي..
براء خروب، مصعب بطاط، ياسر حمد، كاميلو سالدانا، ميلاد تيرهانيني، جوناثان كانتيلانا، عدى خروب، عطاء جابر، محمود أبو وردة، عدى الدباغ، وسام أبو على.

وتتنافس منتخبات الأردن وعمان وفلسطين في مجموعة واحدة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بجانب العراق والكويت وكوريا الجنوبية.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فى وقت سابق، رفض الاتحادين الآسيوي والدولي فكرة لعب المنتخب على أرضه بتصفيات كأس العالم 2026، ليقرر خوض مباراته المقبلة أمام الأردن في ماليزيا.

ورحب الأردن وعمان، في وقت سابق، باللعب فى فلسطين خلال التصفيات، لكن المقترح قوبل بالرفض بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال الاتحاد الفلسطيني، إنه اختار ماليزيا مقرا لمباراته أمام الأردن في العاشر من سبتمبر بالجولة الثانية من الدور الأخير بالتصفيات، موضحا "تلقينا رسالة من الاتحاد الآسيوي والفيفا وتم إعلامنا بعدم إمكانية لعب مبارياتنا البيتية في فلسطين".

جدير بالذكر أن منافسات الدور الثالث النهائي من تصفيات قارة آسيا تقام بحضور 18 فريقًا تم تقسيهم على ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

 

ترتيب فلسطين والأردن

ويحتل منتخب فلسطين حاليا المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة، فيما يأتي المنتخب الأردني في المركز الثاني بأربع نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- العراق | 3 نقاط

2- الأردن | 4 نقاط

3- الكويت | نقطة واحدة

4- كوريا الجنوبية | نقطة واحدة

5- فلسطين | نقطة واحدة

6- عمان | بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصفيات كأس العالم منتخب فلسطين فلسطين وسام أبو علي الأهلي

مواد متعلقة

وسام أبو علي يسجل أول أهدافه مع منتخب فلسطين في مرمى الأردن (فيديو)

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية