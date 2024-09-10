تصفيات كأس العالم، منتخب الأردن يهزم فلسطين 3-1

تصفيات كأس العالم، خسر منتخب فلسطين من الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد "كلفا"، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

أحرز ثلاثية الأردن يزن النعيمات هدفين ونور الدين الروايدة في الدقائق 5 و50 و72 وأحرز وسام أبو علي هدف التعادل لمنتخب فلسطين في مرمى الأردن بالدقيقة 41.

وسجل وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين والنادي الأهلي، هدف لبلاده في مرمى الأردن وهو أول هدف مع المنتخب الفلسطيني خلال التصفيات النهائية لكأس العالم فى مرمى منتخب الأردن.

تشكيل فلسطين أمام الاردن

وأعلن مكرم دبوب، المدير الفني لـ منتخب فلسطين، التشكيل الأساسي الذى خاض مواجهة نظيره نظيره الأردني

وجاء تشكيل منتخب فلسطين، كالتالي..

براء خروب، مصعب بطاط، ياسر حمد، كاميلو سالدانا، ميلاد تيرهانيني، جوناثان كانتيلانا، عدى خروب، عطاء جابر، محمود أبو وردة، عدى الدباغ، وسام أبو على.



وتتنافس منتخبات الأردن وعمان وفلسطين في مجموعة واحدة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بجانب العراق والكويت وكوريا الجنوبية.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فى وقت سابق، رفض الاتحادين الآسيوي والدولي فكرة لعب المنتخب على أرضه بتصفيات كأس العالم 2026، ليقرر خوض مباراته المقبلة أمام الأردن في ماليزيا.

ورحب الأردن وعمان، في وقت سابق، باللعب فى فلسطين خلال التصفيات، لكن المقترح قوبل بالرفض بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال الاتحاد الفلسطيني، إنه اختار ماليزيا مقرا لمباراته أمام الأردن في العاشر من سبتمبر بالجولة الثانية من الدور الأخير بالتصفيات، موضحا "تلقينا رسالة من الاتحاد الآسيوي والفيفا وتم إعلامنا بعدم إمكانية لعب مبارياتنا البيتية في فلسطين".

جدير بالذكر أن منافسات الدور الثالث النهائي من تصفيات قارة آسيا تقام بحضور 18 فريقًا تم تقسيهم على ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ترتيب فلسطين والأردن

ويحتل منتخب فلسطين حاليا المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة، فيما يأتي المنتخب الأردني في المركز الثاني بأربع نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- العراق | 3 نقاط

2- الأردن | 4 نقاط

3- الكويت | نقطة واحدة

4- كوريا الجنوبية | نقطة واحدة

5- فلسطين | نقطة واحدة

6- عمان | بدون نقاط