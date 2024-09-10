كوريا الجنوبية تهزم عمان 3-1 في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب كوريا الجنوبية على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل هوانج هي تشان هدف منتخب كوريا الجنوبية الأول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول والمباراة.

وجاء هدف التعادل لصالح منتخب عمان بعدما سجل سيوانهواين لاعب منتخب كوريا هدفا ذاتيا في مرماه بالدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع، وسجل هيونج مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجل الهدف الثالث لكوريا اللاعب جوو مين كيو في الدقيقة 90.