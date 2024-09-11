نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

يعمل مختبر التجميع الذاتي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، للعثور على طريقة طبيعية لإنقاذ جزر المالديف، خشية تعرضها للاختفاء بسبب بسبب ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، نتيجة الاحتباس الحراري.

ارتفاع منسوب المياه يهدد مستقبل جزر المالديف

ويعمل مختبر التجميع، على استخدام هياكل مغمورة تحت الماء، لاستغلال قوى المحيط لجعل الرمال تتراكم في مواقع مختارة بعناية لحماية الجزر، وربما لإنشاء جزر جديدة أيضًا.

وأجرت المنظمات منذ عام 2019 اختبارات ميدانية في جزر المالديف، حيث يتآكل الخط الساحلي لكل جزيرة تقريبًا.

مختبر يجري تجارب علمية لإنقاذ جزر المالديف من الاختفاء

وشملت التجارب المختلفة لخلق حلول تهدف للحفاظ على المالديف، التي أُجريت غالبًا في المياه الضحلة للشعاب المرجانية جنوب العاصمة ماليه، جوانب متنوعة، بدءًا من غمر شبكة من الحبال مربوطة بعقد ضيقة لجمع الرمال، وصولًا إلى استخدام مادة تتحول من نسيج إلى خرسانة صلبة عند رشها بالماء لإنشاء حاجز يوضع في قاع البحر لتكوين الرمال هناك.

وقال المؤسس والمدير المشارك لمختبر التجميع الذاتي سكايلر تيبيتس، لشبكة "سي إن إن"، إنه يأمل أن توفر الهياكل طريقة أكثر استدامة من الحلول الهندسية التقليدية، عندما يأتي الأمر لتعزيز السواحل المتآكلة.