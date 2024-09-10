قبل الافتتاح، مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي يحيي تاريخ الإسكندرية (فيديو)

تشهد قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذ أحد المشروعات الكبري “الصوت والضوء” ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لزيادة عدد الزائرين من الوفود الأجنبية وزوار المحافظة والسائحين لمصر لتحسين والارتقاء بالنشاط السياحى لأول منطقة سياحية أثرية على أرض الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لتنفيذ المشروع وشركة الصوت والضوء.

ويعد مشروع الصوت والضوء تجربة سياحية جديدة لزائري قلعة قايتباي والإسكندرية من المصريين والأجانب، حيث يحكي - باللغتين العربية والإنجليزية - تاريخ المدينة وحضارتها العريقة باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة لإبراز تاريخ القلعة وجمالها المعماري.

"فيتو" أجرت بثا مباشرا من أمام قلعة قايتباى بالإسكندرية، حيث تشهد إقبالا كبيرا من السائحين من مختلف الجنسيات لمشاهدة المكان الأثري الفريد.



وتنتظر محافظة الإسكندرية افتتاح عرض الصوت والضوء خلال شهر سبتمبر الجارى بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال لعرض تاريخ الإسكندرية باللغة العربية والإنجليزية والذي سيحقق طفرة فى أعداد السياح خلال الفترة القادمة.

وقامت وزارة قطاع الأعمال، بتجارب التشغيل التجريبي لأحدث عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، والذي يعد الأول من نوعه بمدينة الإسكندرية، وتنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي خلال شهر سبتمبر الجاري.



ويأتي المشروع في إطار خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لتطوير أداء الشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة، وتعزيز الدور السياحي والثقافي للشركة القابضة للسياحة والفنادق وخلق مقاصد سياحية جديدة ضمن توجه الدولة لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وفى سياق متصل، تابع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تجارب التشغيل التجريبي لأحدث عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، والذي يعد الأول من نوعه بمدينة الإسكندرية، وتنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي خلال شهر سبتمبر الجاري.



تفقد المهندس محمد شيمي، اللمسات النهائية للمشروع، والأجهزة والمعدات التي تمثل أحدث تكنولوجيا في العروض والإسقاط الضوئي والصوتيات، والتجهيزات التي تمت بالموقع، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، بحضور المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

