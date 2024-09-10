الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبل عرضه 22 سبتمبر، صور من كواليس "تيتا زوزو" على قناة "dmc"

مسلسل تيتا زوزو،
مسلسل تيتا زوزو، فيتو

تعرض قناة "dmc" مسلسل "تيتا زوزو" بطولة مجموعة من النجوم على شاشتها بداية من يوم 22  سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل من بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس والنجوم محمد كيلاني، إسلام ابراهيم ندى موسى وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

قصة المسلسل

يدور المسلسل في دراما إجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة  يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

مسلسل تيتا زوزو قناة DMC أبطال مسلسل تيتا زوزو الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو على قناة DMC

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية