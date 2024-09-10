قبل عرضه 22 سبتمبر، صور من كواليس "تيتا زوزو" على قناة "dmc"

تعرض قناة "dmc" مسلسل "تيتا زوزو" بطولة مجموعة من النجوم على شاشتها بداية من يوم 22 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل من بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس والنجوم محمد كيلاني، إسلام ابراهيم ندى موسى وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

قصة المسلسل

يدور المسلسل في دراما إجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

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