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خارج الحدود

أستاذ علوم سياسية: جرائم الاحتلال لن تأتي إلا بالعنف ضد الإسرائيليين

معاناة الشعب الفلسطيني
معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بسبب الاحتلال، فيتو

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جيش الاحتلال نفذ صباح اليوم جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، بقصف "خيم النازحين" في مناطق إنسانية.

عشوائية الاحتلال في تنفيذ جرائمه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”: إن الاحتلال الإسرائيلي لا يميز بين مكان ومكان وبكل عنف وعشوائية في تنفيذ الجرائم.

نتائج العنف الإسرائيلي

وتابع: العنف لا يأتي إلا بالعنف، مشيرًا إلى أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني لن يأتي إلا بالعنف ضد الإسرائيليين وزيادة درجة الاحتقان من قبل الشعوب العربية.

 

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إجرام الاحتلال المتواصل ضد الفلسطينيين

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن القصف الإسرائيلي للنازحين في المواصي يأتى ضمن "إجرام متواصل" في ظل عجز العالم عن إيقافه، وأصبح الوضع يعبر عن حالة ضمير الإنسانية الذي فشل طوال الفترة الماضية في كبح هذا الاحتلال، الذي ما زال متصلبًا في تنفيذ الجرائم ويستهدف كل الشعب الفلسطيني ويدمر البنية التحتية.

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