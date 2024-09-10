الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

الموعد والقناة الناقلة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الرأس الأخضر وموريتانيا

تصفيات أمم أفريقيا، يحل منتخب موريتانيا ضيفا على منتخب الرأس الأخضر على أرضية استاد الملعب الوطني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

ويتواجد منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر في المجموعة الثالثة بجوار منتخب مصر وبوتسوانا.

 

موعد مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا 

تقام مباراة موريتانيا والرأس الأخضر اليوم الثلاثاء، 10 سبتمبر، وتنطلق صافرة المباراة  في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا والرأس الأخضر

وتذاع أحداث مباراة موريتانيا والرأس الأخضر، عبر قناة بي إن سبورت "beIN Sports 
4".

منتخب موريتانيا حقق الفوز على بوتسوانا في لقاء الجولة الأولى بهدف وحيد، محتلًا المركز الثاني في المجموعة خلف مصر المتصدرة بفارق الأهداف.

بينما سقط منتخب الرأس الأخضر أمام مصر بثلاثية نظيفة، وذلك باللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن موريتانيا فيما يحتل بوتسوانا والراس الأخضر المركزين الثالث والرابع بدون نقاط قبل لقاءات الجولة الثانية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرأس الأخضر وموريتانيا مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا موعد مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا منتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا منتخب موريتانيا

مواد متعلقة

موريتانيا سلاح حسام حسن للتعرف على قدرات منتخب بوتسوانا

قبل مواجهة مصر، منتخب بوتسوانا يواجه أزمة في عودته من موريتانيا

عبد اللطيف الدوماني: المنتخب قدم أفضل عروضه أمام الرأس الأخضر

تصفيات أمم إفريقيا، ترتيب مجموعة مصر بعد فوز موريتانيا على بوتسوانا

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

إصابة 19 شخصا بينهم أجانب في حادث تصادم بطريق رأس غارب

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية