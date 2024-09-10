الموعد والقناة الناقلة لمباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

تصفيات أمم أفريقيا، يحل منتخب موريتانيا ضيفا على منتخب الرأس الأخضر على أرضية استاد الملعب الوطني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

ويتواجد منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر في المجموعة الثالثة بجوار منتخب مصر وبوتسوانا.

موعد مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا

تقام مباراة موريتانيا والرأس الأخضر اليوم الثلاثاء، 10 سبتمبر، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا والرأس الأخضر

وتذاع أحداث مباراة موريتانيا والرأس الأخضر، عبر قناة بي إن سبورت "beIN Sports

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منتخب موريتانيا حقق الفوز على بوتسوانا في لقاء الجولة الأولى بهدف وحيد، محتلًا المركز الثاني في المجموعة خلف مصر المتصدرة بفارق الأهداف.

بينما سقط منتخب الرأس الأخضر أمام مصر بثلاثية نظيفة، وذلك باللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن موريتانيا فيما يحتل بوتسوانا والراس الأخضر المركزين الثالث والرابع بدون نقاط قبل لقاءات الجولة الثانية.

