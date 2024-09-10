الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

 سجلت أسعار الدواجن  في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء،  ارتفاعا ملحوظا، وتراوحت الزيادة ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات، فقد تراوح سعر كيلو الفراخ الأبيض مابين 75 و80 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض مابين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي ما بين  125  جنيها و135 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 95 جنيها، والبط الميسكوفي 135 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 170 و185 جنبها  وفي السوبر ماركت 200 جنيها،  وكيلو الاوراك 90 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 90 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنبها، كيلو شيش طاووق 175 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى الفريش 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 175 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 175 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 175 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

 

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة واخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى. 

مياه الفيوم: فريق التفتيش الفنى يتابع محطات وروافع قريتي طبهار والعجميين

السيطرة علي حريق اندلع بمصنع لتدوير إطارات السيارات في الفيوم

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم اسعار البط المولر اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء اسعار اللحوم البلدية اسعار الفراخ اسواق الفيوم البط الفرنساوي الابيض البط الميسكوفي سعر كيلو الأرنب سعر كيلو البانيه محافظة الفيوم

مواد متعلقة

مياه الفيوم: فريق التفتيش الفنى يتابع محطات وروافع قريتي طبهار والعجميين

السيطرة علي حريق اندلع بمصنع لتدوير إطارات السيارات في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9- 9- 2024

ارتفاع أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأحد 8 - 9 - 2024

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

إصابة 19 شخصا بينهم أجانب في حادث تصادم بطريق رأس غارب

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية