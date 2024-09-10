أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

سجلت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا، وتراوحت الزيادة ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات، فقد تراوح سعر كيلو الفراخ الأبيض مابين 75 و80 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي ما بين 125 جنيها و135 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 95 جنيها، والبط الميسكوفي 135 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 170 و185 جنبها وفي السوبر ماركت 200 جنيها، وكيلو الاوراك 90 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 90 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنبها، كيلو شيش طاووق 175 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى الفريش 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 175 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 175 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 175 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة واخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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