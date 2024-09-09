الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

السيطرة علي حريق اندلع بمصنع لتدوير إطارات السيارات في الفيوم

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب فى مصنع لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة،  بقرية العمدة التابعة لمركز شرطة اطسا، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة، والتهمت النيران 300 إطار كاوتش قديم كبير الحجم، كانت بداخل مخزن المصنع.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بنشوب حريق بمصنع لإعادة تدوير إطارات السيارات  القديم بناحية قرية العمدة بدائرة المركز، وانتقلت علي الفور قوة من مركز شرطة أطسا، ووحدة البحث الجنائي بالمركز، كما انتقلت سيارات الحماية المدنية، وسيارة اسعاف،  إلى موقع البلاغ،  وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، قبل أن تمتد السنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة.

قرار النيابة المختصة حول أسباب الحريق

وتبين من المعاينة الأولية،  أن شررا تطاير من المقص الكهربائى الخاص بتقطيع إطارات الكاوتش، ما أدى إلى اشتعال الإطارات ونشوب الحريق، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وأصدر وكيل النيابة بانتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحريق، وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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