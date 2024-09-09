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خارج الحدود

وزير الخارجية يستقبل نظيره السودانى لاستعراض بنود مجلس الجامعة العربية غدا (صور)

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل نظيره السودانى

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين، حسين عوض وزير خارجية السودان، فى جلسة مباحثات تم عقدها بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية استعرض أبرز ملامح مشاركة مصر في اجتماعات جنيف وتقييمها لأعمالها والجهود المبذولة لحل الأزمة في السودان، مؤكدًا على دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. كما حرص الجانبان على استعراض البنود الخاصة بالسودان خلال اجتماع جامعة الدول العربية غدًا الموافق ١٠ سبتمبر الجاري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الدكتور عبد العاطى حرص على الاستماع لتقييم نظيره السوداني لمختلف الجهود الدولية والإقليمية الهادفة للتوصل لحل للأزمة، وتناول الطرفان عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على الاستمرار في تيسير أوضاع المواطنين السودانيين المتواجدين في مصر، ولحين انتهاء الأزمة وتمكنهم من العودة بسلام إلى بلادهم، وهو ما كان محل شكر وتقدير من نظيره السوداني.

 

ومن جانبه، شدد حسين عوض على عمق العلاقات الثنائية، معربًا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر سواء على المستوى الإنساني والإغاثي، وعلى صعيد تهيئة الظروف للتوصل لحل للأزمة الراهنة.

 

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وزير الخارجية السودان مصر والسوان الجامعة العربية

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