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خارج الحدود

إسرائيل توقف قافلة أممية في غزة تنقل لقاحات شلل الأطفال بزعم وجود مسلحين

لقاحات شلل الأطفال،
لقاحات شلل الأطفال، غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، توقيف قافلة تابعة للأمم المتحدة تنقل لقاحات ضد شلل الأطفال بشمال قطاع غزة، بزعم استجواب فلسطينيين مشتبه بهم.

 

الجيش الإسرائيلي يوقف قافلة تنقل لقاحات شلل الأطفال

وزعم الجيش الإسرائيلي، أن القافلة لم تكن تنقل لقاحات الوقاية من شلل الأطفال، وقال إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن عددا من المشتبه بهم الفلسطينيين كانوا في القافلة.

 

الأمم المتحدة تعلن علمها بواقعة منع قافلة لقاحات شلل الأطفال

من جانبه، قال متحدث من الأمم المتحدة، إن المنظمة على دراية بواقعة تشمل موظفين ومركبات تابعين لها، وأكد أن الأولوية هي سلامة موظفي المنظمة وأمنهم.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة فى غزة، أن القافلة التي أوقفتها قوات الاحتلال تنقل أدوية لقاحات شلل الأطفال إلى شمال غزة.

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