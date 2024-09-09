مصدر رفيع المستوى ينفي ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود
نفى مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم، صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأوضح المصدر رفيع المستوى، وفق قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب.
وأضاف المصدر رفيع المستوى، لا توجد أي حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية.
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