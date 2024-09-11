تفاصيل أعمال صيانة وتوسعات طرق دمياط الجديدة

كشف الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن أعمال صيانة وتوسعات طرق المدخل الرئيسي لميناء دمياط.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه وفي إطار الاستعدادات والتجهيزات للافتتاحات الرئاسية لأعمال التطوير ومحطة تحيا مصر بميناء دمياط، جارى عملية تنفيذ صيانة وتوسعات الطريق بمدخل الميناء، لتصبح عدد ( 4) حارات، مع استحداث حارتين للسيارات الملاكي، للعمل على سيولة الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه ولأول مرة يتم استخدام تقنية FDR من قبل الشركة المنفذة، والإستفادة من هذه التقنية الحديثة فى أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بمدينة دمياط الجديدة.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن طريق (ميناء دمياط - دمياط الجديدة )،يعتبر شريان رئيسي وهام لسكان المدينة والمترددين عليها، ولسرعة إنجاز الأعمال وإعادة تدوير طبقات الرصف لاستخدامها فى عملية رفع كفاءة وصيانة الطرق، وإستخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يضمن عدم إهدار المواد والخامات، والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة.



لافتا، إلى أنه يتم ذلك بإستخدام ماكينة FDR، وهي من المعدات الحديثة المستخدمة في إعادة تدوير طبقات الأسفلت، خلال عملية رفع كفاءة وصيانة الطرق،وفيها يتم تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق،ويتم ذلك بتفكيك طبقات الرصف " الأسفلتية والأساس" وخلطها ببعض المواد الأسمنتية المحسنة أو غبار الأسمنت،ويتم التدوير فى نفس المكان بطريقة صديقة للبيئة، وتزيد من العمر الافتراضي للطريق لعشرات السنوات،حيث يتم وضع طبقة بسمك (6 ) سم،وإضافة كمية من المياه فوق الطبقات المفككة والمحببة.



ونوه رئيس الجهاز، إلى أن المواد الأسفلتية والأساسية الحالية علي طريق ( الميناء- دمياط الجديدة )القديم، ونتيجة لمرور الشاحنات الثقيلة الخارجة من ميناء دمياط، أدت لحدوث تلفيات بعدد من القطاعات، وتم معالجتها مرات عديدة بالطرق التقليدية، واتضح عدم جدواها،لذا كان من الضروري السعي لإستخدام أسلوب مختلف في المعالجة، يعتمد علي تفكيك الطرق باستخدام آلة خاصة وعدد من المواد المضافة، للحصول على المستوى الأمثل من رطوبة المحتوى بهدف الضغط، ثم تضاف مجموعة متنوعة من المواد مثل الأسمنت والمواد الأخرى، لإحداث الإستقرار، ثم يتم إستخدام الأجهزة لإعادة خلط كل هذه المواد، بعد التشكيل والتدريج لإنتاج مادة أساسية قوية ومتينة للسطح الأسفلتي أو الأسمنتي،من خلال الالتزام بالطرق الهندسية وبروتوكولات الاختبار المناسبة.