هل يمكن الحصول على تمويل عقاري بكامل قيمة الشقة؟

يطرح الكثير من المواطنين تساؤلات متكررة حول تفاصيل التمويل العقاري وخدماته فى مصر.

وتساءل البعض هل يمكننى الحصول على تمويل عقارى يغطى كل تكلفة العقار ؟



وأجاب الاتحاد المصري للتمويل العقاري، مؤكدا على أنه لا يمكن منح تمويل عقارى يغطى كل تكلفة العقارى حيث أنه لابد من مساهمة المواطن فى سداد نسبة من قيمة العقار وذلك ضمانا لجدية المستثمر وأيضا لمجابهة المخاطر، وهناك حدود قصوى لنسبة التمويل الممنوح لقيمة العقار المُمول تتمثل فى النسب الآتية:

- الحد الأقصى للتمويل 90% من قيمة العقار فى حالة ان يكون الغرض من التمويل سكني.

- الحد الأقصى للتمويل 80% من قيمة العقار فى حالة ان يكون الغرض من التمويل غير سكني.



موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة العاشر

كما حددت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، للمواطنين المتقدمين.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، في تمام الساعة ١٢ ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

وكشفت الهيئة عن أسعار الشقق وسجل سعر الشقة مساحة الـ 85 مترًا 552 ألف جنيه، وتطرح الهيئة حوالي 100 شقة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح ما بين 68 - 84 مترًا مربعًا، ونستعرض انظمة السداد كالتالي:

50 ألف جنيه جدية حجز بالإضافة إلى 750 جنيهًا رسوم واستكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1 مصاريف إدارية من إجمالي سعر الشقة خلال شهر ينتهي فى 19 سبتمبر.

ويمكن منح تسهيلات فى السداد بالتمويل العقاري لمدة تصل لـ30 سنة وفق شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري على أن يتقدم المواطن بطلب لبنك التعمير والإسكان لدراسة الملاءة الائتمانية له بعد الانتهاء من فترة الحجز مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الشهر والربع السنوي لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات لحين الحصول على التمويل العقاري.