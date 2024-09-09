تعرف على حجم التمويل العقاري الممكن الحصول عليه

يطرح الكثير من المواطنين تساؤلات متكررة حول تفاصيل التمويل العقاري وخدماته فى مصر.

وتساءل البعض عن المدة الزمنية التي ينبغي أن أسدد التمويل خلالها؟

وأجاب الاتحاد المصري للتمويل العقاري، مؤكدا على أنه لا يوجد مدة زمنية محددة لسداد التمويل حيث يمكن سداد التمويل العقارى على المدى الطويل خلال فترة زمنية تمتد إلى 20 عامًا أو أكثر طبقا لجداول السداد.

جدير بالذكر أنه يمكن سداد أقساط محددة بصفة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، ويجب ملاحظة أنه يتم السماح بسداد قروض التمويل العقارى خلال فترة تصل إلى 30 عامًا بالنسبة للأسر من ذوى الدخول المنخفضة وفقًا للعقد المبرم مع جهة التمويل.

كما حددت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، للمواطنين المتقدمين.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، في تمام الساعة ١٢ ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

وكشفت الهيئة عن أسعار الشقق وسجل سعر الشقة مساحة الـ 85 مترًا 552 ألف جنيه، وتطرح الهيئة حوالي 100 شقة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح ما بين 68 - 84 مترًا مربعًا، ونستعرض انظمة السداد كالتالي:

50 ألف جنيه جدية حجز بالإضافة إلى 750 جنيهًا رسوم واستكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1 مصاريف إدارية من إجمالي سعر الشقة خلال شهر ينتهي فى 19 سبتمبر.

ويمكن منح تسهيلات فى السداد بالتمويل العقاري لمدة تصل لـ30 سنة وفق شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري على أن يتقدم المواطن بطلب لبنك التعمير والإسكان لدراسة الملاءة الائتمانية له بعد الانتهاء من فترة الحجز مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الشهر والربع السنوي لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات لحين الحصول على التمويل العقاري.