رمضان السيد: كولر من أفضل المدربين الأجانب في تاريخ الأهلي وتفوق على جوزيه

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن إيهاب جلال من المدربين المحترمين متمنيًا الشفاء العاجل له خلال الفترة القادمة.

تصريحات رمضان السيد عن كولر

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مارسيل كولر تفوق على كل المدربين الأجانب الذين سبقوه في العمل داخل الأهلي بمن فيهم مانويل جوزيه.. والأخير في الموسم الأول لم يحقق الدوري المصري ورحل عن مصر ثم عاد مجددًا، وكولر حقق 9 بطولات من 11 بطولة شارك فيها، ومؤخرا حقق 21 انتصارًا متتاليًا في الدوري المصري، وكذلك حسن إداراته لـ90 الدقيقة".

وأضاف: "كولر مدرب مميز، ويمتاز بالهدوء، بخلاف مانويل جوزيه الذي (خلع الجاكيت) كثيرًا، اعتراضًا على قرارات كثيرة في المباريات، والمدرب السويسري لديه رؤية جيدة وقادر على صناعة الفارق، ودائمًا يدفع بتغييرات تساهم في الانتصارات.. وهناك لاعبين تطورت تحت قيادة كولر بشكل ملحوظ، من بينها حسين الشحات الذي وصل لأعلى فورمة فنية، وعناصر آخرى قدمت مستوى مميز".

وواصل: "اختيارات دائمًا كولر للاعبين الجدد، ودائمًا يريد ضم لاعبين تحقق الإفادة للفريق، وقبلها نتذكر موسيماني بعدم قام بتفويت فرصة ضم سفيان رحيمي من أجل ضم لويس ميكيسوني الذي لم يقدم أي شئ يذكر، وكولر ساهم في تطوير الأداء الفردي والجماعي لعدد كبير من اللاعبين".

وأكمل: "هناك لاعبين ظهرت بصمات كولر على مستواهم بينهم بيرسي تاو، بالإضافة لـ مروان عطية الذي انضم للفريق وقدم مردود جيد للغاية، بالإضافة إلى أنه قـادر على السيطرة بشكل جيد على غرفة الملابس، كما أنه يهتم بكل التفاصيل ولم يصبح في حاجة لمدير كرة".

وتابع: "كولر دائمًا يأخذ موقف قوي من أي لاعب غير ملتزم أو يعترض على قراراته، وقد يكون من عيوبه هو أنه يأخذ موقف ويستبعد بعض اللاعبين لفترة معينة".

وأشار إلى أن كولر يريد تطوير أداء الأهلي بشكل كبير في الموسم المقبل، واستعان بمدرب للركلات الثابتة، وهو قادر على تقديم موسم قوي، ولكنه قد يتأثر برحيل محمد عبدالمنعم الذي اعتبره أفضل مدافع مدافع في قارة إفريقيا.. والثنائي القادم أشرف داري ويوسف أيمن قد يحتاجان لوقت من أجل تقديم أفضل مستوى مع الأهلي، ولكن الثنائي إضافة بكل تأكيد.

وأتم: "أتوقع أن كولر سيواصل حصد البطولات مع الأهلي، وانجازاته لن تقل مطلقًا مع الفريق الأحمر".