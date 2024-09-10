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اعمل حسابك وخزن لـ 4 أيام، قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة الجديدة

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة انه فى إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية فى مدينة القاهرة الجديدة، ووفقا لإجراءات جهاز المدينة نحو تدعيم، وتطوير ( منظومة المياه ) بالمدينة، والعمل على توفير احتياجات السادة السكان  من كميات المياه العذبة (بالمرحلة الحالية والمستقبلية ) فسيتم تنفيذ ( المرحلة الثانية ) من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة إضافية ( 500 ) ألف متر مكعب  يوميا من المأخذ الرئيسى من المعادى وحتى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة خلال فترة التنفيذ:ـ
( الامتداد الشرقي بأكمله – الرحاب 2 – دار مصر القرنفل - اللوتس - المستثمرين الشمالية والجنوبية – النرجس - القطاع الثالث والرابع بمركز المدينة – جاردينيا-  المنطقة الصناعية – الأندلس " دار مصر- سكن مصر - جنة ")
وذلك من الساعة السابعة مساء يوم (  السبت الموافق 14-9-2024 ) حتى الساعة السابعة مساء يوم  (الثلاثاء الموافق 17-9-2024 ). 


أضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، سيتم استغلال وقت انقطاع المياه في تنفيذ جزء من خطة الإحلال والتجديد لبعض المحابس بالمناطق المتأثرة، وبالتالى نرجو من جميع السكان اتخاذ الإجراءات الاحتياطية،  وفى حالة احتياج سيارة المياه العذبة للمناطق المتأثرة بالأعمال برجاء الاتصال على الخط الساخن ( 15100) 
ويتقدم جهاز المدينة بالإعتذار لقاطني المدينة عن قطع المياه خلال فترة التنفيذ، مؤكدا أن هذه الأعمال ستسهم فى حل مشكلات المدينة لسنوات قادمة.

 

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