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تفاصيل أعمال مشروعات الطرق بالعاشر من رمضان

مشروعات طرق، فيتو
مشروعات طرق، فيتو

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن أعمال تنفيذ الطرق بالمدينة بهدف تطوير كافة الأحياء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يأتي ذلك في إطار الخطط الشاملة التي يضعها الجهاز لتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة.

وتفقد رئيس الجهاز سير العمل في المجاورات (١٨&١٩&٢٦)، واطلع على أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة الطرق، كما استمع إلى شرح تفصيلي من المهندسين والفنيين حول الخطط الزمنية المحددة لإنهاء أعمال الصيانه وإنهاء شبكة الطرق لمرونة وسهولة الحركة المرورية داخل الحي.

وأكد خلال الجولة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والجودة العالية في تنفيذ المشروعات، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسريع وتيرة العمل، وذلك تحقيقًا لتطلعات أهالي الحي في الحصول على بيئة حضارية متكاملة.

كما وجه بتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العمل، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع.

مؤكدًا استمرار الجهاز في بذل كافة الجهود لتطوير المدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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