بسبب وفاة مريض وهروب بعض النزلاء، القبض على مدير مصحة إدمان غير مرخصة بأوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مدير مصحة إدمان ومشرف و5 عاملين، لإدارتهم مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بدائرة مركز أوسيم وتسببهم في مصرع مريض.

وتواصل رجال المباحث الجنائية برفقة اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث المديرية التحقيق في واقعة مقتل سامي. ع” (40 عامًا)، إثر إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى توفي أثناء محاولته الهرب مع عشرات المدمنين الذين تمكنوا من الهرب من المصحة في غفلة من المشرفين وأفراد أمن المصحة، ما نتج عنه حدوث تدافع راح ضحيته مريض، بإصابات متفرقة من الجسم، وذلك خلال محاولة الهروب مع زملائه.

وتأكد ذلك من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات والاستماع لأقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان مدير مباحث الجيزة اللواء محمد شرقاوي، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده وجود متوفى داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعُثر على جثة “سامي. ع” (40 عامًا)، مصاب بكسور وكدمات وجروح متفرقة من الجسم، وبإجراء التحريات تبين أنه توفي في أثناء تدافع للهروب من المصحة، دهسًا أسفل الأقدام.