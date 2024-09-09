رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن وفرة الدولار

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر: إن قرار إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5000 دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، ورفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، يأتي في إطار وفرة العملة الأجنبية بالبنوك.

وفرة العملات الأجنبية بالبنوك

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الحمد لله فيه وفرة من العملات الأجنبية وما بقاش فيه سوء استخدام للبطاقات الائتمانية وابتدت تحويلات المصريين بالخارج تعود لطبيعتها".

حدود صرف الدولار من البنوك

وأوضح: "أي حد له حساب في البنك ممكن ياخد لحد 5 آلاف دولار نقدًا، ولكن يظهر ما يفيد أنه مسافر إلى الخارج، ويقدر يصرف بالكارت بتاعه لو هو خارج مصر لحد 6 آلاف دولار شهريًّا حسب نوع الكارت.. خلاص ما بقاش فيه مضاربة على الدولار واحنا مطمنين لكده".