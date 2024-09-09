الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن وفرة الدولار

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر: إن قرار إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5000 دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، ورفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، يأتي في إطار وفرة العملة الأجنبية بالبنوك.

 

وفرة العملات الأجنبية بالبنوك

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الحمد لله فيه وفرة من العملات الأجنبية وما بقاش فيه سوء استخدام للبطاقات الائتمانية وابتدت تحويلات المصريين بالخارج تعود لطبيعتها".

 

الدولار متوفر، رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف عن انفراجة في استيراد السيارات

محمد الأتربي: تغييرات مرتقبة في مجالس إدارة بنكي الأهلي ومصر

حدود صرف الدولار من البنوك

وأوضح: "أي حد له حساب في البنك ممكن ياخد لحد 5 آلاف دولار نقدًا، ولكن يظهر ما يفيد أنه مسافر إلى الخارج، ويقدر يصرف بالكارت بتاعه لو هو خارج مصر لحد 6 آلاف دولار شهريًّا حسب نوع الكارت.. خلاص ما بقاش فيه مضاربة على الدولار واحنا مطمنين لكده".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس بنك مصر بنك مصر الدولار البطاقات الائتمانية محمد الاتربى

مواد متعلقة

الدولار متوفر، رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف عن انفراجة في استيراد السيارات

محمد الأتربي: تغييرات مرتقبة في مجالس إدارة بنكي الأهلي ومصر

بنك مصر يتيح 5 آلاف دولار للمسافرين للخارج ويرفع حدود بطاقات الائتمان

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

بعد قليل، محاكمة 4 متهمين بقتل شاب دافع عن خطيبته ضد التحرش بالجيزة

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية