الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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اقتصاد

الدولار متوفر، رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف عن انفراجة في استيراد السيارات

الإفراج عن السيارات
الإفراج عن السيارات من الجمارك، فيتو

كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، حقيقة ما يثار بشأن تحديات تدبير أموال للإفراج عن السيارات بالجمارك وتوفير الدولار لاستيراد السيارات.

 

الإفراج عن السيارات من الجمارك

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: البنك المركزي أعلن متابعته الإفراج عن 13 سلعة من الجمارك من بينهم السيارات.

 

انفراجة في العملة الأجنبية 

وأوضح: ما دامت هناك انفراجة في العملة الأجنبية أي عميل مستورد للسيارات ولديه اعتماد سنوفر له الدولارات اللازمة.

 

انتعاشة كبيرة في العملة الصعبة بالبنوك

وتابع: الدولار متوفر ولا توجد أي مضاربات عليه ومع عودة الأموال الساخنة التي انسحبت من القطاع المصرفي في مارس الماضي وقيمتها أكثر من 22 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 87% خلال يوليو، فليس هناك أي مشكلة في توفير الدولارات اللازمة للإفراج عن السيارات بالجمارك.

 

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توفير متطلبات المصانع

ولفت: نوفي كل متطلبات المصانع ولا يوجد أي مشكلة في تدبير العملة الصعبة لاستيراد الخامات وكذلك السيارات.

 

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الدولار رئيس إتحاد بنوك مصر استيراد السيارات الأموال الساخنة تحويلات المصريين بالخارج

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