جماهير إيطاليا ترفض الوقوف خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني

رفضت جماهير منتخب إيطاليا الوقوف خلال عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني في المباراة التي تجمعهما على ملعب بودابست بالمجر ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/25.

وأعلن لوتشانو اسباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا تشكيل فريقه أمام الكيان الصهيوني والتي تقام ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/25.

تشكيل إيطاليا أمام الكيان الصهيوني

وتقابل المنتخبان 3 مرات، فازت إيطاليا في مباراتين، بينما تعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وأفادت تقارير إعلامية أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية المشفرة بأن جميع معلقي الشبكة رفضوا التعليق على مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا للمصدر، كان من المقرر بث المباراة على قناة beIN SPORTS 2 HD، ولكن بعد رفض المعلقين التعليق على المباراة، تقرر نقلها بدلًا من ذلك على قناة beIN SPORTS 2 ENGLISH HD بتعليق باللغة الإنجليزية.



وذكرت التقارير أن رفض المعلقين العرب جاء تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ضوء الأوضاع الراهنة والصراع المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إيطالية أن الجماهير الإيطالية التي ستحضر المباراة في العاصمة المجرية بودابست تقوم بإطلاق صافرات الاستهجان تجاه المنتخب الكيان الصهيوني كنوع من الاحتجاج والتضامن مع الفلسطينيين.