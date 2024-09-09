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رياضة

أزمة جديدة تزعج أنشيلوتي في ريال مدريد

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

يواجه نادي ريال مدريد خطر غياب 3 لاعبين جدد عن صفوفه، قبل مواجهة ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني - الليجا.

ثلاثي البرازيل مهدد بالغياب عن ريال مدريد 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أكثر ما يشغل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حاليا، هو تأخر وصول الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإندريك، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأوضحت الصحيفة، أن الثلاثي البرازيلي لن يصل إلى ريال مدريد قبل يوم الخميس المقبل، أي قبل يومين فقط من مواجهة ريال سوسيداد.

وأشارت إلى أن البرازيل ستواجه باراجواي فجر الأربعاء المقبل، وبعد المباراة، سيعود الثلاثي البرازيلي إلى مدريد.

وأكدت الصحيفة، أن أنشيلوتي لن يتمكن من منح الثلاثي البرازيلي أي راحة قبل مواجهة ريال سوسيداد، خاصة في ظل أزمة الإصابات التي يعاني منها الميرنجي.


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