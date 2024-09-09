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رياضة

الزمالك يتعاقد مع ماركو ماركيس لتدريب حراس فريق اليد

ماركو ماركيس
ماركو ماركيس

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع الكرواتي ماركو ماركيس، لتدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

 

الكراوتي ماركو ماركيس

ووقع المدرب الكراوتي على عقود تدريب الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة، وحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويمتلك المدرب الكراوتي سيرة ذاتية مميزة، حيث بدأ التدريب منذ أكثر من 14 عامًا، وتولى قيادة عدد من الفرق والمنتخبات ومنها، فريق آر كيه تريسنجيفكا زغرب "للسيدات"، وفريق جومرسباخ الألماني، و"إم آر كيه سيسفيت" الكرواتي، بجانب منتخب كراوتيا للناشئات، ومنتخب كراوتيا الأول للرجال.

كما تولى بشكل فردي مهمة تدريب وتطوير العديد من الحراس وأبرزهم، جوزيه بازنيك حارس منتخب سلوفينيا ونيم الفرنسي، والسويدي نيكولا بورتنر حارس مرمى ماجديبورج الألماني، والصربي فلاديمير كوبارا.

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