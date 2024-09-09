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رياضة

سجل هدفين، أرقام محمد حمدي لاعب الزمالك الجديد

محمد حمدي
محمد حمدي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

أرقام محمد حمدي لاعب الزمالك الجديد

شارك محمد حمدي مع إنبي في 59 في كافة المسابقات بواقع 3982 دقيقة، وأحرز خلالها هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة وتلقى بطاقتين صفراء.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد حمدي صاحب الـ 21 عاما، 500 ألف يورو.

وشارك في مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر الأول.

 

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي 

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

 

 

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