تقسيمة فنية قوية في ختام مران الزمالك اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على تنفيذ بعض الجمل والأفكار الخططية الخاصة في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في نهاية المران شارك فيها جميع اللاعبين وتم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

والجدير بالذكر، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستسافر إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.