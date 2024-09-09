دوري الأمم الأوروبية، فرنسا تتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 0/1 للديوك، في المباراة التي تقام على ملعب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
سجل راندال كولو مواني هدف فرنسا في شباك بلجيكا في الدقيقة 30.
تشكيل فرنسا ضد بلجيكا
وبدأ الديوك مواجهة بلجيكا بتشكيل ضم:
مايك مانيان، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس ديني، نجولو كانتي، ماتيو جندوزي، كونيه، عثمان ديمبلي، ماركوس تورام، كولو مواني.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أريولا، سامبا، كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، يوسف فوفانا، باركولا، جريزمان، مبابي، أوليسي.
تشكيل بلجيكا أمام فرنسا
أما دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا فبدأ اللقاء بتشكيل ضم:
كاستيلس، ديباست، ثيت، فايس، أونانا، دي بروين، تيليمانس، أوبيندا، دوكو، لوكيباكيو، كاستان.
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