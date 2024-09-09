مبابي بديلا، تشكيل مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراة بلجيكا، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
وأجرى ديشامب تعديلات عديدة على التشكيل الأساسي الذي لعب المباراة الماضية أمام إيطاليا، أبرزها وضع كيليان مبابي قائد الفريق على مقاعد البدلاء.
تشكيل فرنسا أمام بلجيكا
ويبدأ الديوك مواجهة بلجيكا بتشكيل يضم:
مايك مانيان، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس ديني، نجولو كانتي، ماتيو جندوزي، كونيه، عثمان ديمبلي، ماركوس تورام، كولو مواني.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أريولا، سامبا، كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، يوسف فوفانا، باركولا، جريزمان، مبابي، أوليسي.
تشكيل بلجيكا ضد فرنسا
أما دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا فيبدأ اللقاء بتشكيل يضم:
كاستيلس، ديباست، ثيت، فايس، أونانا، دي بروين، تيليمانس، أوبيندا، دوكو، لوكيباكيو، كاستان.
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