الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، أوغندا يتخطى الكونغو برازفيل بثنائية نظيفة

منتخب أوغندا، فيتو
منتخب أوغندا، فيتو

تصفيات أمم إفريقيا، حقق منتخب أوغندا فوزا صعبا أمام ضيفه الكونغو برازافيل بهدف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب نيسلون مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا سيتي

سجل هدف أوغندا الوحيد اللاعب عزيز عبدو كايوندو في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ثم عزز اللاعب جود سيموجابي تقدم أوغندا بالهدف الثاني في الدقيقة 86

ويتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وأوغندا في المجموعة الحادية عشر رفقة كل من الكونغو برازافيل وجنوب السودان.

بتلك النتيجة يحتل منتخب أوغندا المركز الأول في ترتيب المجموعة بأربع نقاط، بينما يتواجد منتخب الكونغو في المركز الثاني بثلاث نقاط

السنغال يحقق فوزا ثمينا أمام بوروندي

تصفيات أمم إفريقيا، حقق منتخب السنغال فوزا ثمينا على مضيفه بوروندي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب بينجو الوطني في دولة مالاوي، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب 

هدف السنغال سجله إسماعيلا سار في الدقيقة 71 من عمر اللقاء. 

وتستضيف مالاوي مباريات منتخب بوروندي بقرار من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لعدم صلاحية ملاعب بوروندي لاستضافة المباريات الدولية

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثانية عشرة والأخيرة، والتي تضم بوركينا فاسو، بوروندي ومالاوي، حيث يتنافسون على بطاقتي التأهل لأمم أفريقيا، للمتصدر والوصيف.

منتخب بوروندي، فيتو

ترتيب المجموعة الثانية عشر

بهذه النتيجة رفع منتخب السنغال رصيده إلى 4 نقاط تقدم بها لصدارة المجموعة، خاصة أنه تعادل في الجولة الأولى أمام بوركينافاسو بهدف لكل منهما  

ويأتي منتخب بوروندي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفي بوركينافاسو في المركز الثالث بنقطة واحد، وأخيرا مالاوي في المركز الأخير بنقطة واحدة 

ويتصدر منتخب بوروندي ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى بوركينا فاسو والسنغال في المركزين الثانى والثالث بنقطة واحدة لكل منهما فيما يتذيل مالاوي الترتيب بلا رصيد من النقاط، وتتبقى مباراة بوركينافاسو ضد مالاوي في الجولة الثانية، وتقام غدا الثلاثاء 

ودخل منتخب بوروندي مباراته اليوم أمام السنغال وفي رصيده 3 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على مالاوي بنتيجة 3-2 

وينتظر السنغال مباراة منتخب بوركينا فاسو ونظيره مالاوي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الـ12 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، لإعادة ترتيب منتخبات المجموعة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

تصفيات أمم أفريقيا منتخب اوغندا الكونغو برازافيل ملعب نيسلون مانديلا عزيز عبدو جود سيموجابي

مواد متعلقة

تصفيات أمم أفريقيا، النيجر تتأخر بهدف أمام غانا في الشوط الأول

تصفيات أمم أفريقيا، ملعب فرانسيستون جاهز لاستضافة مباراة مصر وبوتسوانا (صور)

منتخب مصر يرفض قرار الكاف ويتمسك بإقامة مباراة بوتسوانا في موعدها

تصفيات أمم أفريقيا 2025، منتخب تونس يحقق فوزا مثيرا على جامبيا 2-1 (فيديو)

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية