تصفيات أمم إفريقيا، أوغندا يتخطى الكونغو برازفيل بثنائية نظيفة

تصفيات أمم إفريقيا، حقق منتخب أوغندا فوزا صعبا أمام ضيفه الكونغو برازافيل بهدف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب نيسلون مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا سيتي

سجل هدف أوغندا الوحيد اللاعب عزيز عبدو كايوندو في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ثم عزز اللاعب جود سيموجابي تقدم أوغندا بالهدف الثاني في الدقيقة 86

ويتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وأوغندا في المجموعة الحادية عشر رفقة كل من الكونغو برازافيل وجنوب السودان.

بتلك النتيجة يحتل منتخب أوغندا المركز الأول في ترتيب المجموعة بأربع نقاط، بينما يتواجد منتخب الكونغو في المركز الثاني بثلاث نقاط

السنغال يحقق فوزا ثمينا أمام بوروندي

تصفيات أمم إفريقيا، حقق منتخب السنغال فوزا ثمينا على مضيفه بوروندي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب بينجو الوطني في دولة مالاوي، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب

هدف السنغال سجله إسماعيلا سار في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وتستضيف مالاوي مباريات منتخب بوروندي بقرار من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لعدم صلاحية ملاعب بوروندي لاستضافة المباريات الدولية

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثانية عشرة والأخيرة، والتي تضم بوركينا فاسو، بوروندي ومالاوي، حيث يتنافسون على بطاقتي التأهل لأمم أفريقيا، للمتصدر والوصيف.

منتخب بوروندي، فيتو

ترتيب المجموعة الثانية عشر

بهذه النتيجة رفع منتخب السنغال رصيده إلى 4 نقاط تقدم بها لصدارة المجموعة، خاصة أنه تعادل في الجولة الأولى أمام بوركينافاسو بهدف لكل منهما

ويأتي منتخب بوروندي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفي بوركينافاسو في المركز الثالث بنقطة واحد، وأخيرا مالاوي في المركز الأخير بنقطة واحدة

ويتصدر منتخب بوروندي ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى بوركينا فاسو والسنغال في المركزين الثانى والثالث بنقطة واحدة لكل منهما فيما يتذيل مالاوي الترتيب بلا رصيد من النقاط، وتتبقى مباراة بوركينافاسو ضد مالاوي في الجولة الثانية، وتقام غدا الثلاثاء

ودخل منتخب بوروندي مباراته اليوم أمام السنغال وفي رصيده 3 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على مالاوي بنتيجة 3-2

وينتظر السنغال مباراة منتخب بوركينا فاسو ونظيره مالاوي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الـ12 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، لإعادة ترتيب منتخبات المجموعة.