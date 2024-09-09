تصفيات أمم أفريقيا، ملعب فرانسيستون جاهز لاستضافة مباراة مصر وبوتسوانا (صور)

منتخب مصر، رصدت عدسات مصوري منتخب مصر الوطني جاهزية استاد أوبيد إيتاني تشيلومي بمدينة فرانسيستوون البتسوانية، لاستقبال مباراة الفراعنة أمام بوتسوانا المحدد لها غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

بعثة منتخب مصر تصل إلى بوتسوانا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مدينة فرانسيستوون بدولة بوتسوانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد رحلة طيران شاقة امتدت لما يقرب من 9 ساعات كاملة.

وتوجه أفراد البعثة إلى مقر إقامة الفريق بمدينة فرنسيستوون، وتناول الجميع وجبة العشاء، ثم توجهوا إلى غرفهم للخلود للنوم.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

وتقام مباراة مصر وبوتسوانا غدا الثلاثاء على ملعب الأخير بمدينة فرانسيس تاون والتي تبعد عن العاصمة البوتسوانية جابروني مسافة حوالي 400 كم، ويبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، ويطلق عليها عاصمة الشمال، وهي من أكبر المدن السياحية في بوتسوانا.