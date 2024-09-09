الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، ملعب فرانسيستون جاهز لاستضافة مباراة مصر وبوتسوانا (صور)

ملعب مباراة مصر وبوتسوانا،
ملعب مباراة مصر وبوتسوانا، فيتو

منتخب مصر، رصدت عدسات مصوري منتخب مصر الوطني جاهزية استاد أوبيد إيتاني تشيلومي بمدينة فرانسيستوون البتسوانية، لاستقبال مباراة الفراعنة أمام بوتسوانا المحدد لها غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

بعثة منتخب مصر تصل إلى بوتسوانا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مدينة فرانسيستوون بدولة بوتسوانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد رحلة طيران شاقة امتدت لما يقرب من 9 ساعات كاملة.

وتوجه أفراد البعثة إلى مقر إقامة الفريق بمدينة فرنسيستوون، وتناول الجميع وجبة العشاء، ثم توجهوا إلى غرفهم للخلود للنوم.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا 

وتقام مباراة مصر وبوتسوانا غدا الثلاثاء على ملعب الأخير بمدينة فرانسيس تاون والتي تبعد عن العاصمة البوتسوانية جابروني مسافة حوالي 400 كم، ويبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، ويطلق عليها عاصمة الشمال، وهي من أكبر المدن السياحية في بوتسوانا.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر منتخب مصر الوطنى استاد أوبيد إيتاني تشيلومي كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب بوتسوانا

مواد متعلقة

منتخب مصر يرفض قرار الكاف ويتمسك بإقامة مباراة بوتسوانا في موعدها

فيتو تكشف موقف لوائح الكاف من تأجيل مباراة منتخب مصر وبوتسوانا

بعد أزمة الطيران، تعرف على الموعد النهائي لمباراة منتخب مصر وبتسوانا

موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية