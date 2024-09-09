النيابة تنتقل لمعاينة عقار الزيتون المنهار، والتحقيقات: المنزل قديم ومتهالك

انتقل فريق من نيابة الزيتون لمعاينة عقار مكون من 4 طوابق انهار بالمنطقة وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لكشف أسباب الانهيار وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المنزل قديم ومتهالك.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار في منطقة الزيتون ووجود مفقودين أسفل الأنقاض.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية إلى مكان البلاغ.



وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمكان الواقعة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما تقوم قوات الإنقاذ البرى بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض.