الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

شهود عيان، عقار الزيتون انهار على السكان ولم يخرج منهم أحد (صور)

عقار الزيتون انهار
عقار الزيتون انهار على السكان ولم يخرج منهم أحد

قال شهود عيان في حادث انهيار عقار الزيتون، إن العقار انهار على السكان ولم يخرج أحد منه.

وأضاف شهود العيان في تصريح خاص لفيتو، أن قوات الحماية المدنية هرعت إلى مكان الحادث وأنه تتم الآن عمليات البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض. 

 

 

وشهدت منطقة الزيتون انهيار عقار، اليوم الاثنين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار في منطقة الزيتون ووجود مفقودين أسفل الأنقاض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمكان الواقعة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

كما تقوم قوات الإنقاذ البرى بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض.

 

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الإنقاذ البري التابعة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة ب قوات الحماية المدنية قوات الإنقاذ منطقة الزيتون مديرية أمن القاهرة

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