الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الطلاب المتفوقين بالشهادة الابتدائية والإعدادية

الإسكندرية
الإسكندرية

قامت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية من أبناء المهندسين، وذلك في حفل أقامته اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت بنادي المهندسين بالإسكندرية.

ارتفاع العويسي والفونس والنعومي، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو

القضاء الإداري يلغي قرار جامعة الفيوم بفصل مدرس بمعهد البحوث

وخلال الحفل، عبر الدكتور محمد هشام سعودي عن سعادته البالغة بتفوق أبناء المهندسين، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها أولياء الأمور. وقدم "سعودي" شكره لأولياء الأمور على جهودهم الكبيرة ودورهم البارز في دعم أبنائهم، كما أثنى على الجهود المبذولة من مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ومجلس النادي، وخص بالشكر اللجنة الاجتماعية والثقافية المنظمة للحفل برئاسة المهندس كريم عزت.

ومن جانبه، هنأ الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، أولياء الأمور على تفوق أبنائهم، مشيرًا إلى أهمية التميز العلمي والثقافي،وضرورة استمرار الجهود للحفاظ على هذا التميز. ووجه الحضري نصائح للطلاب بأن يكونوا قدوة حسنة وأن يسعوا دائمًا لتحقيق التفوق.

وأشار المهندس محمد فتح الباب، أمين نادي المهندسين بالإسكندرية، إلى أن هذا اليوم هو يوم تكريم لأولياء الأمور كما هو يوم تفوق للطلاب، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق هو نتيجة مجهوداتهم الكبيرة. وشكر "فتح الباب" الحضور على مشاركتهم في هذا الحدث.

بدوره، قال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إنه يحرص دائمًا على تنظيم هذا النوع من الاحتفالات لتكريم أبناء المهندسين، معبرًا عن شكره لمجلس النقابة وأعضاء اللجنة الكرام والقائمين على الحفل، وفي النهاية كل الشكر لأولياء الأمور لنصل لهذا اليوم الجميل وتكليل جهودهم بهذا الحفل،

في ختام الحفل، تم تكريم الطلاب المتفوقين بتسليمهم دروع التفوق وشهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية.

وكان الحفل بحضور المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة، المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي، أعضاء مجلس النقابة الدكتور محمد صلاح والمهندس مينا ميلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندسين بالاسكندرية الابتدائية

مواد متعلقة

لمريض 65 عامًا، نجاح أول عملية جراحية بالصدر باستخدام المنظار بدمياط

نتائج 6 مواجهات جمعت منتخب مصر ضد بتسوانا (إنفوجراف)

أردوغان: يجب إيقاف إسرائيل عن جرائمها وإلا فإن سياسة الاحتلال لن تنتهي

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية