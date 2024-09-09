نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الطلاب المتفوقين بالشهادة الابتدائية والإعدادية

قامت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية من أبناء المهندسين، وذلك في حفل أقامته اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت بنادي المهندسين بالإسكندرية.

وخلال الحفل، عبر الدكتور محمد هشام سعودي عن سعادته البالغة بتفوق أبناء المهندسين، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها أولياء الأمور. وقدم "سعودي" شكره لأولياء الأمور على جهودهم الكبيرة ودورهم البارز في دعم أبنائهم، كما أثنى على الجهود المبذولة من مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ومجلس النادي، وخص بالشكر اللجنة الاجتماعية والثقافية المنظمة للحفل برئاسة المهندس كريم عزت.

ومن جانبه، هنأ الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، أولياء الأمور على تفوق أبنائهم، مشيرًا إلى أهمية التميز العلمي والثقافي،وضرورة استمرار الجهود للحفاظ على هذا التميز. ووجه الحضري نصائح للطلاب بأن يكونوا قدوة حسنة وأن يسعوا دائمًا لتحقيق التفوق.

وأشار المهندس محمد فتح الباب، أمين نادي المهندسين بالإسكندرية، إلى أن هذا اليوم هو يوم تكريم لأولياء الأمور كما هو يوم تفوق للطلاب، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق هو نتيجة مجهوداتهم الكبيرة. وشكر "فتح الباب" الحضور على مشاركتهم في هذا الحدث.

بدوره، قال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إنه يحرص دائمًا على تنظيم هذا النوع من الاحتفالات لتكريم أبناء المهندسين، معبرًا عن شكره لمجلس النقابة وأعضاء اللجنة الكرام والقائمين على الحفل، وفي النهاية كل الشكر لأولياء الأمور لنصل لهذا اليوم الجميل وتكليل جهودهم بهذا الحفل،

في ختام الحفل، تم تكريم الطلاب المتفوقين بتسليمهم دروع التفوق وشهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية.

وكان الحفل بحضور المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة، المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي، أعضاء مجلس النقابة الدكتور محمد صلاح والمهندس مينا ميلاد.