القضاء الإداري يلغي قرار جامعة الفيوم بفصل مدرس بمعهد البحوث
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد تهامي، بقبول الدعوى المقامة الدكتور أحمد شوقي عبدالوهاب، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار جامعة الفيوم، بفصله عن العمل كمدرس للدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.
القضاء الإداري يلغي قرار رئيس جامعة الفيوم
وذكر عبدالوهاب في دعواه أنه تقدم بشكوى ضد دكتور مشرف على الرسالة الخاصة به يتضرر منه بزيادة ساعات الدراسة لـ ٣٦ ساعة إضافية بدون وجه حق، بالإضافة إلى بعض المخالفات.
وتابع إنه فوجئ أن الكلية استدعته للتحقيق، وأنه أرسل تلغرافا يفيد مرضه وعجزه عن الحركة، إلا أنه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة للقانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.