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حوادث

القضاء الإداري يلغي قرار جامعة الفيوم بفصل مدرس بمعهد البحوث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد تهامي، بقبول الدعوى المقامة الدكتور أحمد شوقي عبدالوهاب، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار جامعة الفيوم، بفصله عن العمل كمدرس للدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

القضاء الإداري يلغي قرار رئيس جامعة الفيوم 

وذكر عبدالوهاب في دعواه أنه تقدم بشكوى ضد دكتور مشرف على الرسالة الخاصة به يتضرر منه بزيادة ساعات الدراسة لـ ٣٦ ساعة إضافية بدون وجه حق، بالإضافة إلى بعض المخالفات.

وتابع إنه فوجئ أن الكلية استدعته للتحقيق، وأنه أرسل تلغرافا يفيد مرضه وعجزه عن الحركة، إلا أنه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة للقانون.

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القضاء الإدارى جامعة الفيوم أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية

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