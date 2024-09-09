الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تقرر إحالة العاملين بالجمعية الزراعية بكوم القناطر للتحقيق

زيارة مفاجئة لمحافظ
زيارة مفاجئة لمحافظ البحيرة

فاجأت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، المركز التكنولوجي للمواطنين بكوم القناطر بمركز أبو حمص والجمعية الزراعية بزيارة لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال زيارتها اليوم بمركز ومدينة أبو حمص لتفقد عدد من الفعاليات بكوم القناطر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، والدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات. 

 

إحالة العاملين بالجمعية للتحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهم

حيث تابعت محافظ البحيرة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي للتأكد من جودة الخدمات المقدمة  للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات وخلال تفقدها لانتظام سير العمل بالجمعية الزراعية بكوم القناطر.

وقررت الدكتورة جاكلين عازر إحالة العاملين بالجمعية  للتحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهم، ووجهت بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحوكمة والمكتب الفني بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمراجعة كافة السجلات.

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