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اقتصاد

تراجع سعر جرام الذهب في الأسواق المحلية مساء اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب ، تراجع سعر جرام الذهب بنحو 6 جنيهات، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، في الأسواق المصرية.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 3874 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 1

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3390 جنيها للبيع.

  • يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

 

الذهب  - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2905 جنيهات للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2260 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

 

 

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