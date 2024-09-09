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اقتصاد

غدا، إعلان معدل التضخم في مصر خلال شهر أغسطس

مؤشر التضخم
مؤشر التضخم

مؤشر التضخم ، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا  الثلاثاء، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالجمهورية لشهر أغسطس 2024.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، التي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

 

والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

جهاز التعبئة والإحصاء: تراجع معدل التضخم الشهرى لشهر يوليو 2024

 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (226.7) نقطة لشهر يوليو 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (0.5%) لشهر يوليو 2024 مقابل ( 1.8%) لشهر يونيو 2024.

وترجع أهم أسباب هذا التراجع  إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-2.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (-0.4%)،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-11.6%)، وذلك مع ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%)، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (2.0%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.2%) لشهر يوليو 2024 مقابل (27.1%) لشهر يونيو 2024.

خبير اقتصادي: اجتماع البنك المركزى اليوم يستهدف السيطرة على التضخم

السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الأقرب، ولجنة السياسة النقدية تواجه معضلة التضخم

 

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المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أغسطس التضخم

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