فجرها أمام زعماء دول الناتو، أردوغان يعلن بدء استعادة العلاقات مع سوريا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه أصدر توجيهات للبدء في استعادة العلاقات مع سوريا.

وقال أردوغان، خلال حضوره قمة حلف "الناتو" إنه كلف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق: "نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في الماضي".

يذكر أن تركيا كانت قد قطعت علاقاتها مع سوريا في العام 2011 بعد اشتعال شرارة الأحداث في البلاد.

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي إنه من غير الممكن أن يواصل حلف شمال الأطلسي "الناتو" شراكته مع الحكومة الإسرائيلية.

وشدد على أنه "حتى يتم تحقيق سلام شامل ومستدام في فلسطين، تركيا لن توافق على أي محاولات للتعاون مع إسرائيل داخل الحلف".

بالتوازي مع ذلك، ذكر الرئيس التركي أن بلاده تواصل أيضًا جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بمبيعات طائرات "إف-16" لتركيا، قال أردوغان "تحدثت مع السيد بايدن. وقال: سأحل هذه المشكلة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع".