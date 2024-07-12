سمسم شهاب: مجبر أغني في الكباريهات ومش عارف فلوسي حلال ولا حرام (فيديو)

سمسم شهاب، قال المطرب الشعبي سمسم شهاب، إن حلم حياته كان أن يصبح طبيبًا، لكنه فشل في ذلك بسبب مجموعه في الثانوية العامة.

سبب عمل سمسم شهاب في الملاهي الليلية

‎وأضاف شهاب شهاب خلال حواره ببرنامج «شاي بالياسمين» تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر قناة «النهار»، أنه غير راضٍ عن عمله في الملاهي الليلية (الكباريهات)، لكنه اضطر لذلك من أجل كسب قوت يومه.

سمسم شهاب، فيتو

‎وتابع: «عدد الأفراح في الشوارع قل، وعدد الأفراح في الفنادق أقل بكتير من إنها تكفي كل المطربين، عشان كده أنا مجبر على العمل في الملاهي الليلية، مش هنفع أمد إيدي لحد».

نظرة المجتمع للمطرب الشعبي

‎وأشار إلى أن نظرة المجتمع إلى المطرب الشعبي تغيرت، موضحًا: «بقوا شايفين المطرب الشعبي، همجي، وغير مثقف، وغير محترم، وواجهة غير مشرفة، بيقدم محتوى سيئ، بيضيع الشباب، وده بسبب نوعية الأغاني ونوعية الأصوات الموجودة على الساحة حاليًّا».

هل الأموال التي تكسبها حلال أم حرام؟ سمسم شهاب يعلق

وعن وجهة نظره في أمواله التي يكسبها من الغناء فهل هي حلال أم حرام؟ قال سمسم شهاب: «الحلال والحرام له ناسه اللي تقدر تفتي فيه؟ أنا ما أقدرش أفتي فيه، بس أنا غير راضي عن الشغل اللي أنا فيه».