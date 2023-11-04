السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رسالة مؤثرة من سمسم شهاب عن زوجته بعد وفاتها بمرض السرطان

سمسم شهاب
سمسم شهاب

حرص الفنان سمسم شهاب، على رثاء زوجته، التي رحلت منذ أيام بعد صراع مع مرض السرطان.

 

في هذا السياق، كتب شهاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مَن لا يعرف قيمة زوجته وحبيبته ورفيقة عمره وأم أولاده، ينقصه الكثير والكثير وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يندم على كل ثانية لم يستغلها لإسعادها وإحساسها بالأمان والدفء، فبرغم أني والحمد لله كنت ومازلت وسأظل إلى أن ألاقى ربي أعشق زوجتي وأحبها حبًا يليق بطيبة قلبها وجمال روحها ونقاء نفسها الطيبة، وبرغم أنها كانت تقول لي الناس بيحسدوني على حبك يا حبيبي ومعاملتك ليا، لكني بعد فراقها شعرت أني كنت مقصرًا.

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وتابع سمسم شهاب: كان يجب على أن أكون أكثر حبًا وأكثر حنانًا، كان يجب ألا يضيع مني ثانية من دون أن أكون بين يديها، وبجانبها فكم سافرت داخل مصر وخارجها فطبيعة عملي كانت، تأخذ من وقتي الكثير لكنها كانت معي كل لحظة، نراسل بعضنا البعض ونتكلم عبر وسائل التواصل وكأننا في فترة الخطوبة، كنت ارتاح بمجرد سماع صوتها كنت أطمئن بوجودها بجانبي، حبيبتي وحبيبة عمري معشوقتي وزوجتي وحب عمري حتى آخر العمر.

 

وأضاف سمسم شهاب، موجها حديثه لزوجته الراحله: ما أملكه الآن هو الدعاء لكي، هو أن أنفذ لكي كل ما كنتي تتمنيه، هو أن أكون تحت أقدام أولادي أب وأم وأخ وصاحب وصديق، هو أن أخرج صدقات وأن أكثر في عمل الخيرات تقربًا إلى الله وصدقة على روحك، وأم اعمل صدقات جارية تنفعك أمام المولى عز وجل، أحببتك وأحبك وسأموت وأنا قلبي ينبض باسمك، انتي فارقتي الحياة لكنك تسكنين روحي ووجداني، حبيبة العمر حبيبة العمر حبيبة العمر، إلى رحمة الله وجنات النعيم بأمر الله.

 

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