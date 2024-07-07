الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علي فاروق: المهرجانات خلت الشباب زي الزومبي وكلماتها بتحرض على الجريمة (فيديو)

علي فاروق، فيتو
علي فاروق، فيتو

أكد المطرب الشعبي  علي فاروق ، أنه يجهز في الوقت الحالي مجموعة أغاني تنتمي إلى نوعية الدراما، والتي أعتاد الجمهور أن يسمعها منه، مؤكدا أن الجمهور هو الذي شجعه، مشيرا إلى أنه يستعد لطرح ألبوم جديد بشكل منفرد. 

سبب استياء علي فاروق من عصام كاريكا 

وكشف علي فاروق  خلال لقائه مع “فيتو”  قصة استيائه من عصام كاريكا، قائلا:" عصام كاريكا نجم كبير بس علشان الموضوع مايخدش أكبر من حجمه كان في فيديو منتشر لشاب من أهل الصعيد أنا أصلا من قنا، فهو طلع يغني في حفل لـ عصام كاريكا يالصعيد، فالشاب غني أغنية عادية خالص أغنيتي، و“عصام” قاله أنا ماعرفش حد اسمه علي فاروق ولكن أكيد هو نجم معروف.

وأضاف:" أنا في الأفراح لو حد عند موهبة ممكن يطلع يغني معايا طالما أنا وافقت يبقى ماليش حق أقوله أنت هتغني لمين؟، فمكنش في داعي أن عصام كاريكا  يقوله هتغني لمين أو يتجاهل المطرب، أنت نجم كبير وأنا بفضل جمهوري نجم كبير. 

رأي علي فاروق في حفلات السعودية 

وكشف علي فاروق عن رأيه في فكرة الحفلات المصرية قائلا:" هي نوعية الحفلات دي مقلة في مصر علشان أي حاجة بتبني لازم يكون ليها أساس والجيل اللي عندنا عاشق للمهرجان، أنا مش ضد المهرجان أنا ضد الكلمة، ومع ذلك نص الأغاني فيها كلام وحش. 

وتابع:" أوقات بحس وأنا ماشي في الشارع أني في شباب شبه الزومبي بسبب المهرجان، لأن اللي بيسمعه ممكن يؤدي للأجرام، فممكن مثلا يشرب حاجات تغيب العقل، ولكن السعودية مازالت فيها روقي وذوق، أنا مش بقول أني بلدي وحشة بس أنا بتكلم عن الجيل، والسعودية والوطن العربي فيها تقدم في الذوق والرقي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علي فاروق الشعبي علي فاروق المطرب الشعبي علي فاروق

مواد متعلقة

علي فاروق يكشف قصة خلافه مع عصام صاصا، وهذا ما قاله عن رضا البحراوي (فيديو)

علي فاروق: تعرضت للظلم بسبب شركة إنتاج وربنا عوضني ومفيش راب بعد أحمد مكي (فيديو)

الأكثر قراءة

فيتو تكشف تفاصيل الاتفاق السري بين بيراميدز ومسئول كبير بشأن أزمة إبراهيم عادل

بسبب الحرارة، رئيس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدورى الممتاز

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

طارق الشناوي: شيرين عبد الوهاب تعاني من مشاكل نفسية قاسية (فيديو)

تعرف علي موعد ومكان عزاء أحمد رفعت بالقاهرة

جماهير الزمالك توجه رسالة لمجلس الإدارة بعد العودة لحضور المباريات

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

التعليم: عبد اللطيف ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذر من التصريحات المزيفة

منوعات

المزيد

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 07 -07- 2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

عالم أزهري يوضح حكم الشرع في الموت الرحيم والانتحار

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

المزيد
الجريدة الرسمية