علي فاروق: المهرجانات خلت الشباب زي الزومبي وكلماتها بتحرض على الجريمة (فيديو)

أكد المطرب الشعبي علي فاروق ، أنه يجهز في الوقت الحالي مجموعة أغاني تنتمي إلى نوعية الدراما، والتي أعتاد الجمهور أن يسمعها منه، مؤكدا أن الجمهور هو الذي شجعه، مشيرا إلى أنه يستعد لطرح ألبوم جديد بشكل منفرد.

سبب استياء علي فاروق من عصام كاريكا

وكشف علي فاروق خلال لقائه مع “فيتو” قصة استيائه من عصام كاريكا، قائلا:" عصام كاريكا نجم كبير بس علشان الموضوع مايخدش أكبر من حجمه كان في فيديو منتشر لشاب من أهل الصعيد أنا أصلا من قنا، فهو طلع يغني في حفل لـ عصام كاريكا يالصعيد، فالشاب غني أغنية عادية خالص أغنيتي، و“عصام” قاله أنا ماعرفش حد اسمه علي فاروق ولكن أكيد هو نجم معروف.

وأضاف:" أنا في الأفراح لو حد عند موهبة ممكن يطلع يغني معايا طالما أنا وافقت يبقى ماليش حق أقوله أنت هتغني لمين؟، فمكنش في داعي أن عصام كاريكا يقوله هتغني لمين أو يتجاهل المطرب، أنت نجم كبير وأنا بفضل جمهوري نجم كبير.

رأي علي فاروق في حفلات السعودية

وكشف علي فاروق عن رأيه في فكرة الحفلات المصرية قائلا:" هي نوعية الحفلات دي مقلة في مصر علشان أي حاجة بتبني لازم يكون ليها أساس والجيل اللي عندنا عاشق للمهرجان، أنا مش ضد المهرجان أنا ضد الكلمة، ومع ذلك نص الأغاني فيها كلام وحش.

وتابع:" أوقات بحس وأنا ماشي في الشارع أني في شباب شبه الزومبي بسبب المهرجان، لأن اللي بيسمعه ممكن يؤدي للأجرام، فممكن مثلا يشرب حاجات تغيب العقل، ولكن السعودية مازالت فيها روقي وذوق، أنا مش بقول أني بلدي وحشة بس أنا بتكلم عن الجيل، والسعودية والوطن العربي فيها تقدم في الذوق والرقي.